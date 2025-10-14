Analizarán iniciativa para eliminar ISR de los aguinaldos

La diputada María Dolores Robles Chairez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, aseguró que su bancada dará seguimiento a iniciativas federales que puedan favorecer la economía de las y los potosinos, de cara al próximo año legislativo.

Entre las propuestas que se analizarán se encuentra la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Unión, que plantea eliminar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al aguinaldo.

“Estamos iniciando este segundo periodo legislativo y valoraremos estas iniciativas. Desde la comisión nos reuniremos para analizar la opción, pero por el momento presentamos nuestra agenda legislativa y estamos abiertos a que este tipo de propuestas federales se puedan aplicar localmente”, indicó la legisladora.

Robles Chairez, también se refirió a los efectos de las recientes lluvias en la Huasteca y a la necesidad de fortalecer la prevención ante desastres naturales. La diputada señaló que el Congreso del Estado, mantendrá la apertura para evaluar ajustes al presupuesto de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), con el fin de atender de manera más eficaz situaciones de emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Es importante analizar los impactos de las lluvias y otros fenómenos climáticos. Este gran susto que afectó a la Huasteca, nos obliga a contemplar medidas de prevención y no lo descartamos”, puntualizó Con estas acciones, la diputada del PVEM reafirma el compromiso de su bancada por cuidar la economía de las familias potosinas y reforzar la preparación ante contingencias, abordando diversos rubros de manera integral dentro de su agenda legislativa.