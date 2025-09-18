Antros de Soledad operaron en orden

Durante los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre en negocios de distintos giros, principalmente restaurantes y bares en el municipio de Soledad de Graciano, no se registraron irregularidades en la operación de estos establecimientos, reportó Comercio Municipal.

La titular del departamento, Patricia Cuevas, indicó que los inspectores llevaron a cabo las inspecciones en los distintos establecimientos sin que se presentara alguna anomalía en éstos.

Detalló que los operativos de vigilancia se desarrollaron desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, tiempo en el que no se registraron incidentes ni alteraciones al orden público.

Recordó que, además de constatar que los negocios cuenten con sus permisos vigentes, el personal constata que la actividad que realicen sea conforme a lo dictado en su licencia de funcionamiento y en acato a los horarios.

Por otro lado, mencionó que los comerciantes que instalaron puestos en la vía pública respetaron los horarios establecidos y lograron buenas ventas.

En el caso de los negocios con venta de cerveza, aseguró que no hubo irregularidades ni problemas derivados del consumo

de alcohol.