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Anularían votaciones, de comprobarse intervención extranjera en procesos

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
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Anularían votaciones, de comprobarse intervención extranjera en procesos
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      Las elecciones en México podrían ser anuladas si se comprueba intervención extranjera en los procesos electorales, luego de que el Congreso del Estado, aprobara la minuta de reforma constitucional enviada por el Senado de la República.

      La reforma fue avalada en sesión extraordinaria con 17 votos a favor y cinco en contra, al incorporarse al artículo 41 de la Constitución una nueva causal que permite invalidar comicios cuando exista injerencia extranjera que resulte determinante en el resultado.

      El cambio establece que la anulación de una elección solo procederá si se acredita ante tribunales electorales que la intervención fue grave y dolosa, y que tuvo impacto directo en los resultados, ya sea en elecciones federales, estatales o distritales.

      El dictamen considera estas prácticas —que pueden incluir financiamiento externo, campañas de desinformación, ciberataques o presiones diplomáticas— como un riesgo para la equidad de la contienda y la soberanía nacional. La comprobación de estos hechos quedará exclusivamente en manos de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral.

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      En la votación, se manifestaron en contra la legisladora del PRI Frinné Azuara Yarzábal y el diputado de MC Marco Gama Basarte; mientras que a favor estuvo el morenista Carlos Arreola Mallol. El decreto también establece que el Congreso de la Unión y los congresos locales deberán armonizar su marco legal antes del 5 de junio de 2026, además de que el INE y los tribunales electorales tendrán que adecuar su normativa.

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