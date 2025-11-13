Anuncia Lara Enríquez un recorte de personal

Para 2026, se realizará un recorte de personal “que sea necesario”, de forma general en la administración estatal, anunció Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Apuntó que una de las primeras instituciones sujetas a la medida corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), donde se detectaron empleados que no son necesarios en dicha dependencia.

“Nos hace falta gente en los parques Tangamanga, entonces vamos a hacer reacomodo y reingeniería, pero donde nos sobre gente, vamos a hacerlo. No tenemos un número, porque vamos a trabajar en cada una de las dependencias”, explicó.

Matizó que luego de que el departamento de Recursos Humanos concluya la revisión de todas las instancias gubernamentales, se valorará la posibilidad de reubicarlos en otro centro de trabajo y posteriormente procederán las bajas donde sean necesarias.

Aclaró que no habrá inconveniente con las y los trabajadores por honorarios asimilables, porque no generan el estado el pago de aguinaldo, servicio médico, vacaciones y otras prestaciones.

“La que sea necesaria. Nos duele, nos duele la verdad, porque son personas que se quedan sin una fuente de empleo, pero no podemos seguirle pagando a alguien que no necesitamos”, remató el funcionario.