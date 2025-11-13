Tras persecución aseguran vehículos robados y droga

Villa de Ramos.- Agentes de la Guardia Civil Estatal, recuperaron tres vehículos con reporte de robo, aseguraron más de 60 dosis de droga y detuvieron a un presunto involucrado tras una persecución.

Las fuerzas del orden al mando del comandante, Sergio Eguía Rodríguez, comandante regional de la Guardia Civil Estatal (GCE) en la zona Altiplano, realizaban recorridos de seguridad y prevención en la comunidad de Herradura del municipio de Villa de Ramos.

Al llegar a una calle sin nomenclatura observaron que tres vehículos cambiaban de dirección, iniciándose una persecución y descendiendo varias personas de las unidades señaladas que se echaron a correr en distintas direcciones.

Uno de los presuntos involucrados fue encontrado entre la maleza, por lo que fue detenido y se aseguró una camioneta Nissan Frontier color rojo sin placas, localizando en su interior un chaleco táctico color negro; una camioneta Marca GMC Terrain color negro sin placas y una camioneta Chevrolet Silverado color blanco sin placas.

Las unidades con reporte de robo, las 30 dosis de “cristal” y 30 dosis de marihuana que había en el interior de los vehículos y el detenido, José “N” de 31 años, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Las acciones contundentes de nuestros elementos estatales para seguir construyendo un estado tranquilo y en paz, derivan en resultados visibles en un Potosí sin límites.