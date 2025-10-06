Anuncian obras viales en delegación de La Pila

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que para este segundo año de la administración municipal encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, se continuará con un programa intenso de pavimentaciones y mejoras viales en la delegación de La Pila, con el objetivo de fortalecer la conectividad y mejorar las condiciones de movilidad para los habitantes de la zona.

El funcionario detalló que se tienen contempladas al menos seis nuevas pavimentaciones, entre ellas la de la calle Francisco I. Madero, así como otras vialidades que actualmente se encuentran en condiciones de terracería. Explicó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de infraestructura que busca garantizar una mejor comunicación entre la delegación y sus comunidades aledañas, además de facilitar el acceso hacia el World Trade Center y la Zona Industrial por medio del Eje 140.

“Lo que nos están pidiendo los habitantes es que exista mayor comunicación entre la delegación y las comunidades, y de ahí hacia las vías principales como el Eje 140. Todos estos trabajos están considerados dentro de la planeación de los siguientes años”, destacó Chávez Garza.

El titular de Obras Públicas subrayó que estas acciones responden a una demanda constante de los vecinos de La Pila, quienes por años habían solicitado mejor infraestructura vial y conectividad urbana, lo cual, dijo, también permitirá detonar el desarrollo económico y social de la zona sur del municipio.

Con este paquete de obras, el Ayuntamiento capitalino refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en las delegaciones con un enfoque de equidad territorial, priorizando proyectos que eleven la calidad de vida y consoliden una red vial más segura y funcional para todos los potosinos.