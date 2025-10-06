logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“MEMORIA Y LEGADO”

Fotogalería

“MEMORIA Y LEGADO”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Conmemoran el Día Mundial del Corazón

Por Redacción

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Conmemoran el Día Mundial del Corazón

Matehuala.- La Universidad de Matehuala a través del Departamento de Salud Universitaria y en colaboración con las licenciaturas de Nutrición y Educación Física, realizaron actividades para la comunidad universitaria con motivo del Día Mundial del Corazón. 

Este día es una fecha que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar este órgano vital. El corazón es el motor que mantiene con vida a todo nuestro cuerpo, protegerlo es esencial para disfrutar de una vida plena y saludable.

Se realizaron asesorías nutricionales, actividades físicas, así como vacunaciones contra el sarampión y tétanos por parte del área de salud universitaria.

También se celebró la Semana de la Arquitectura, del 1 al 3 de octubre, en la que se llevaron a cabo una serie de actividades académicas que celebran la creatividad, innovación y pasión por el diseño arquitectónico, en esta semana tuvieron una serie de conferencias, talleres y pláticas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Semana de la Arquitectura terminó con la sexta edición de la “Repentina”, esta jornada fue para celebrar con los estudiantes y egresados de Arquitectura, y rendir un homenaje a todos los arquitectos que hacen un gran trabajo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ofrecen curso-taller de panadería artesanal
Ofrecen curso-taller de panadería artesanal

Ofrecen curso-taller de panadería artesanal

SLP

Jesús Vázquez

Debuta Brenda Guadalupe con el equipo del Necaxa
Debuta Brenda Guadalupe con el equipo del Necaxa

Debuta Brenda Guadalupe con el equipo del Necaxa

SLP

Jesús Vázquez

Demandan una razzia canina
Demandan una razzia canina

Demandan una razzia canina

SLP

Carmen Hernández

Son un riesgo de salud pública, atacan a la población

Reabre INE citas para nuevas credenciales
Reabre INE citas para nuevas credenciales

Reabre INE citas para nuevas credenciales

SLP

Redacción