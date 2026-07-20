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Aparcamiento para motocicletas es una estrategia de Zona 30

Por Samuel Moreno

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Aparcamiento para motocicletas es una estrategia de Zona 30
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      Tras el avance de la estrategia Zona 30 en el Centro Histórico, el Ayuntamiento de la capital comenzó la fase de consolidación del programa con la licitación de la señalética permanente y la habilitación de espacios exclusivos para motocicletas, como parte de las acciones para reducir riesgos viales en el primer cuadro de la ciudad.

      El titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), Jesús Becerra Rodríguez, informó que el proyecto avanza conforme a lo previsto y que actualmente se desarrolla el proceso para instalar la infraestructura vial que permitirá reforzar los límites de velocidad y la circulación segura de vehículos y peatones.

      Como parte de las medidas de ordenamiento, el funcionario señaló que ya operan cuatro estacionamientos exclusivos para motocicletas, ubicados en las calles Carmona, Arista, Galeana y en la zona de San Juan de Dios, a la altura de Juan Sarabia. Explicó que estos espacios buscan evitar que las unidades sean estacionadas sobre banquetas o en sitios que dificulten la movilidad.

      Becerra Rodríguez hizo un llamado a los motociclistas para utilizar de forma permanente estos cajones, al considerar que su uso contribuirá a mejorar la seguridad vial y a optimizar los espacios de estacionamiento dentro del 

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      Centro Histórico.

      El funcionario añadió que la estrategia de movilidad continuará fortaleciéndose en las próximas semanas conforme concluya la instalación de la señalética y el resto de los elementos contemplados en el programa, con el objetivo de generar un entorno más seguro y ordenado para quienes transitan diariamente por el corazón de la capital.

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