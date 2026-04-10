Apenas 40 solicitudes de transparencia al Congreso en lo que va del año

En lo que va del año, el Congreso del Estado ha recibido 40 solicitudes de información, de las cuales 33 ya fueron concluidas, 5 siguen en proceso y 2 fueron desechadas, con un interés ciudadano centrado principalmente en la fiscalización de recursos públicos, la rendición de cuentas y el seguimiento a inhabilitaciones de exfuncionarios, además de consultas sobre gacetas parlamentarias e historial de sesiones.

Entre las solicitudes desechadas figura el folio 240471426000003, rechazado por falta de pago, en el que ciudadanos de Ciudad del Maíz pidieron al Congreso copia certificada de un escrito de inconformidad contra la propuesta de Ley de Ingresos 2026, al señalar que presuntamente se utilizaron firmas obtenidas bajo engaños o sin autorización para respaldar reclamos sobre cobros a predios agrícolas, licencias de funcionamiento y refrendos de alcoholes; el Poder Legislativo respondió que la documentación estaba disponible, pero condicionada al pago por la certificación de 19 fojas, equivalente a 1.1 UMA por hoja, por lo que al no cubrirse el monto la petición fue finalmente desechada.

También se encuentra el folio 240471426000020, desechado por falta de respuesta del ciudadano, luego de solicitar información sobre la autoridad garante del Congreso, como su fecha de entrada en funciones, estructura, presupuesto, personal, recursos en trámite, resoluciones, capacitaciones y verificaciones en materia de transparencia y datos personales. El Congreso respondió con un requerimiento para precisar la petición al señalar que no se hacía referencia a una fecha exacta, lo que impedía turnarla al área competente; además, notificó la posibilidad de interponer un recurso de revisión ante la CEGAIP.

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Mientras que las cinco solicitudes que permanecen en trámite —con folios 240471426000037, 240471426000036, 240471426000040, 240471426000039 y 240471426000038—, en la Plataforma Nacional de Transparencia no se presenta información que detalle el contenido de cada petición.