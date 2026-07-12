Aplican operativo para retirar objetos de la calle
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Guardia Civil de Villa de Pozos informó a la población en general que los operativos para retirar objetos que obstruyen la vía pública o que se usan para apartar estacionamientos, son de carácter permanente y que dicha práctica, muy frecuente en este municipio, amerita sanciones de acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente.
Recientemente, elementos de dicha corporación aplicaron el operativo en la avenida Julián de los Reyes, entrada principal a la cabecera municipal, pero también se tiene en la mira otras calles y avenidas importantes de esta demarcación.
Entre los objetos más frecuentes para apartar espacios de aparcamiento, están las cubetas, cajas de cartón o madera, bloques de concreto o piedras, tubos de metal, tambos plásticos, escaleras, llantas, sillas y anuncios comerciales tipo tijera.
La Guardia Civil reveló que el objetivo del operativo es "mantener calles seguras y una circulación fluida, para lo cual realizamos el retiro de objetos colocados de manera indebida sobre la vía pública y que impedían el libre tránsito de vehículos y peatones. Estas acciones contribuyen a mejorar la movilidad y a garantizar el respeto al espacio público para beneficio de toda la ciudadanía".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Nava Palacios, nuevo presidente de Somos MX en SLP
Ana Paula Vázquez
En su intervención también señaló que algunos integrantes del movimiento intentaron persuadirlo para que desistiera
Proponen freno a cuatrimotos en áreas protegidas
Pulso Online
Una iniciativa plantea rutas autorizadas, registro de prestadores y sanciones por daños ambientales
Buscan ampliar certificación de policías municipales
Pulso Online
El CECCE acordó con Villa de Reyes dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de sus agentes