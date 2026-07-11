Buscan ampliar certificación de policías municipales
El CECCE acordó con Villa de Reyes dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de sus agentes
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado (CECCE) busca ampliar en los municipios los procesos de evaluación y certificación de policías locales.
Durante una sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Villa de Reyes, autoridades acordaron dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de los elementos de la corporación municipal.
La directora del CECCE, Mónica Gordoa Mercado, informó que el organismo participa en reuniones regionales y Ferias de la Seguridad para explicar a los ayuntamientos los procedimientos de evaluación, certificación y profesionalización policial.
En el encuentro también se abordaron acciones de prevención del delito y proximidad social, aunque no se precisó cuántos policías de Villa de Reyes están pendientes de evaluación ni los plazos para concluir el proceso.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El CECCE continuará con reuniones en los municipios para revisar el avance de la certificación de los agentes de seguridad pública.
no te pierdas estas noticias
Buscan ampliar certificación de policías municipales
Pulso Online
El CECCE acordó con Villa de Reyes dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de sus agentes
Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por "bullying"
Rubén Pacheco
Denuncia en Fiscalía y recomendación de CEDH motivan investigación y posibles sanciones
Entérate | Resultados del examen de admisión a la UASLP
Iván Edmundo Rodríguez
Los aspirantes podrán ingresar con correo y contraseña para conocer su resultado