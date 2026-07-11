logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Fotogalería

ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Buscan ampliar certificación de policías municipales

El CECCE acordó con Villa de Reyes dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de sus agentes

Por Pulso Online

Julio 11, 2026 03:27 p.m.
A
Buscan ampliar certificación de policías municipales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado (CECCE) busca ampliar en los municipios los procesos de evaluación y certificación de policías locales.

      Durante una sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Villa de Reyes, autoridades acordaron dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de los elementos de la corporación municipal.

      La directora del CECCE, Mónica Gordoa Mercado, informó que el organismo participa en reuniones regionales y Ferias de la Seguridad para explicar a los ayuntamientos los procedimientos de evaluación, certificación y profesionalización policial.

      En el encuentro también se abordaron acciones de prevención del delito y proximidad social, aunque no se precisó cuántos policías de Villa de Reyes están pendientes de evaluación ni los plazos para concluir el proceso.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El CECCE continuará con reuniones en los municipios para revisar el avance de la certificación de los agentes de seguridad pública.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Buscan ampliar certificación de policías municipales
      Buscan ampliar certificación de policías municipales

      Buscan ampliar certificación de policías municipales

      SLP

      Pulso Online

      El CECCE acordó con Villa de Reyes dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de sus agentes

      Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por bullying
      Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por bullying

      Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por "bullying"

      SLP

      Rubén Pacheco

      Denuncia en Fiscalía y recomendación de CEDH motivan investigación y posibles sanciones

      Entérate | Resultados del examen de admisión a la UASLP
      Entérate | Resultados del examen de admisión a la UASLP

      Entérate | Resultados del examen de admisión a la UASLP

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Los aspirantes podrán ingresar con correo y contraseña para conocer su resultado

      Normales, denuncias de oposición: Gallardo
      Normales, denuncias de oposición: Gallardo

      "Normales", denuncias de oposición: Gallardo

      SLP

      Rubén Pacheco

      Minimizó el anuncio del PAN y consideró que este tipo de prácticas es algo cotidiano