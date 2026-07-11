Buscan ampliar certificación de policías municipales

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El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado (CECCE) busca ampliar en los municipios los procesos de evaluación y certificación de policías locales.

Durante una sesión del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Villa de Reyes, autoridades acordaron dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de los elementos de la corporación municipal.

La directora del CECCE, Mónica Gordoa Mercado, informó que el organismo participa en reuniones regionales y Ferias de la Seguridad para explicar a los ayuntamientos los procedimientos de evaluación, certificación y profesionalización policial.

En el encuentro también se abordaron acciones de prevención del delito y proximidad social, aunque no se precisó cuántos policías de Villa de Reyes están pendientes de evaluación ni los plazos para concluir el proceso.

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El CECCE continuará con reuniones en los municipios para revisar el avance de la certificación de los agentes de seguridad pública.