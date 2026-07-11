Proponen freno a cuatrimotos en áreas protegidas

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La circulación de cuatrimotos, motocicletas y otros vehículos recreativos podría quedar restringida en áreas naturales protegidas y ecosistemas sensibles de San Luis Potosí, de aprobarse una reforma presentada en el Congreso del Estado.

La iniciativa, promovida por la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, plantea modificar la Ley Ambiental estatal para regular estas actividades sin prohibir el turismo de aventura.

La propuesta contempla establecer rutas autorizadas, crear un padrón de empresas prestadoras del servicio y obligarlas a capacitar a su personal. También busca ampliar las facultades de los ayuntamientos para inspeccionar, regular y sancionar a quienes incumplan las disposiciones ambientales.

De acuerdo con la legisladora, la circulación sin control de vehículos todo terreno puede ocasionar daños en la vegetación, compactación y erosión del suelo, afectaciones a cuerpos de agua y alteraciones en el hábitat de la fauna silvestre.

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La regulación alcanzaría zonas de valor ambiental ubicadas en regiones como la Huasteca, la Sierra de San Miguelito, el Altiplano y la Zona Media, aunque el comunicado no precisa cuáles áreas quedarían sujetas a restricciones ni las sanciones propuestas.

Martínez Vázquez sostuvo que la intención no es detener el turismo de aventura, sino establecer condiciones para reducir su impacto ambiental y mantener esta actividad económica bajo criterios de conservación.

La iniciativa deberá ser analizada en comisiones antes de que pueda ser discutida y votada por el pleno del Congreso del Estado.