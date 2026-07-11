Valora SEGE dar de baja a tres alumnas por "bullying"
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Se está en proceso de resolver, si se dan de baja a las tres alumnas que agredieron el año pasado a otra compañera en una escuela secundaria, informó Deysi Maribel López Sierra, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).
La falta de intervención educativa a tiempo, provocó que en octubre del 2025 conflictos entre cuatro alumnas de una secundaria de la capital potosina llegara a agresiones físicas y acoso virtual, cuyas acciones derivaron en la apertura de una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Recomendación No. 03/2026 dirigida a la SEGE.
López Sierra exteriorizó que además de proceso sancionador contra el alumnado, la investigación administrativa elaborada por el área jurídica, también podría derivar en la destitución de docentes.
En entrevista, estimó que la indagatoria se encuentra en fase final, por lo tanto, estimó que próximamente pueda darse a conocer la resolución de la condición real de profesores y alumnas.
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Aunque no especificó la cantidad, la funcionaria estatal aseveró que los directivos de planteles escolares ya han dado de baja alumnos, donde se acreditó que participaron en la comisión de bullying o acoso escolar.
"Todavía, pues está abierto, pero está en proceso para poder ver si procede un cese, si procede solamente estar en la medida cautelar ahorita, y la investigación, pues se estáa punto de darse una determinación", concluyó.
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