Aplicar descuentos del 100% costaría al Interapas 45 mdp

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El Interapas dejaría de ingresar alrededor de 45 millones de pesos al año, si se aplica un descuento del 100 por ciento en el servicio de agua potable a adultos mayores de 60 años, estimó el alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del organismo, Enrique Galindo Ceballos. El impacto económico de la medida sería de aproximadamente siete millones de pesos bimestrales.

Galindo Ceballos explicó que el organismo tiene identificadas alrededor de 35 mil cuentas correspondientes a este sector de la población, cuyos titulares actualmente cuentan con un descuento del 50 por ciento. La propuesta contempla elevar el beneficio hasta cubrir la totalidad del pago, lo que representaría una reducción directa en los ingresos del organismo operador.

El alcalde de la capoital potosina señaló que no está en contra de ampliar el apoyo a las personas adultas mayores, como ha planteado el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, pero advirtió que la medida debe contar con reglas claras y un mecanismo que permita cubrir los recursos que Interapas dejaría de recibir.

Por ello, Galindo Ceballos explicó que la propuesta de la Ley de Cuotas y Tarifas para 2027, aprobada por la Junta de Gobierno del organismo y enviada al Congreso del Estado, incorpora el estímulo, aunque queda pendiente definir cómo se compensará financieramente. Galindo distinguió que no se trata únicamente de un descuento, sino de un subsidio que debe tener una fuente

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de financiamiento.

El presidente de la Junta de Gobierno, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos indicó que la iniciativa del gobernador deberá precisar cómo se cubrirá ese faltante, pues aplicar el descuento total sin establecer un mecanismo de compensación implicaría que Interapas deje de recibir alrededor de 45 millones de pesos anuales.