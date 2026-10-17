logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Macron promete castigos contra "sembradores de caos"

El ministro del Interior reporta 400 detenidos y una movilización mayor a la prevista en todo el país

Por EFE

Octubre 17, 2026 03:25 p.m.
A
Macron promete castigos contra sembradores de caos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este sábado que no hay "ningún lugar para la violencia" en Francia, prometió castigos para los autores de destrozos y saqueos en esta jornada de protestas por el encarecimiento de la vida, y pidió un "frente unido**" contra "los que siembran el caos".

      Macron condena violencia en protestas y anuncia castigos

      "Quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados", escribió Macron en un mensaje en sus redes sociales.

      El jefe del Estado aseguró además que habrá "un frente unido frente a los que siembran el caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones y impiden que aquellos que expresan pacíficamente sus reivindicaciones lo hagan".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Macron tuvo palabras también de "apoyo" para las fuerzas del orden, "garantes del derecho a manifestarse", y que han estado en las últimas semanas en el foco de las críticas por los métodos empleados para afrontar los bloqueos y manifestaciones de estudiantes que piden mejoras educativas.

      Informe oficial sobre detenciones y movilización

      En una comparecencia ante la prensa a las 20.00 horas (18.00 GMT), el ministro del Interior, Laurent Núñez, informó de que hay 400 personas detenidas, pero que se trataba de una cifra todavía provisional, al tempo que estimó que en esta movilización convocada por colectivos muy diversos habían salido a las calles 550.000 personas en todo el país, cuando sus servicios hasta el viernes preveían como mucho 150.000.

      Los organizadores, por su parte, han afirmado que hubo 800.000 manifestantes.

      Esta noche, el primer ministro Sébastien Lecornu preside una célula de crisis en la que se reunirán varios ministerios para responder a la violencia que se está produciendo en todo el país.

      Varios edificios públicos fueron asaltados o incendiados y numerosos comercios saqueados este sábado en distintas ciudades de Francia durante las protestas contra el encarecimiento de la vida, en una jornada de violencia que llevó a las autoridades a reforzar los dispositivos policiales y que perfila un saldo elevado de daños.

      En París, los saqueos se extendieron a distintos barrios, algunos alejados del recorrido de la manifestación autorizada, incluso grupos de alborotadores hicieron varios intentos para tratar de llegar al Palacio del Elíseo.

      La unidad policial CRS 8, especializada en intervenciones contra la violencia urbana, fue desplegada para apoyar a los agentes en la capital.

      El alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, condenó los destrozos y denunció que había "calles enteras metódicamente arrasadas" en la capital, y señaló que además de los comercios destrozados y saqueados, hay "daños en el espacio público" y "monumentos que han sido deteriorados y destrozados".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Macron promete castigos contra sembradores de caos
      Macron promete castigos contra sembradores de caos

      Macron promete castigos contra "sembradores de caos"

      SLP

      EFE

      El ministro del Interior reporta 400 detenidos y una movilización mayor a la prevista en todo el país

      Trump dice que México ha pagado muchas veces el muro con aranceles
      Trump dice que México ha pagado muchas veces el muro con aranceles

      Trump dice que México ha pagado "muchas veces" el muro con aranceles

      SLP

      EFE

      El mandatario destacó que los ingresos por gravámenes superan el costo de la barrera fronteriza

      Detienen a cúpula de las "Cucarachas"
      Detienen a cúpula de las "Cucarachas"

      Detienen a cúpula de las "Cucarachas"

      SLP

      EFE

      Calor y viento avivan incendios en California
      Calor y viento avivan incendios en California

      Calor y viento avivan incendios en California

      SLP

      AP

      Decenas de miles de personas están sin electricidad