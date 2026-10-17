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Acosta Naranjo critica a Morena por "candidaturas centralizadas"

Cuestiona el proceso electoral de Morena, señalando irregularidades en la selección

Por Agencias

Octubre 17, 2026 03:06 p.m.
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Acosta Naranjo critica a Morena por candidaturas centralizadas
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      Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional del partido Somos, ha afirmado que las 17 candidaturas del partido Morena para las gubernaturas que se disputarán en 2027 fueron decididas de manera centralizada, señalando que este proceso se llevó a cabo desde Palenque.

      Críticas al proceso electoral de Morena

      El líder del partido Somos criticó el manejo del actual proceso electoral, describiéndolo como "absolutamente inequitativo". Argumentó que el partido Morena y su coalición ya han nombrado a sus candidatos de manera anticipada y que esto se ha realizado con lo que considera una "absoluta ilegalidad" respaldada por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

      Acosta Naranjo subrayó que los militantes de Morena no tuvieron un papel decisivo en la selección de los candidatos. De acuerdo con su intervención, muchos de los elegidos habían perdido en elecciones previas o no habían sobresalido en las encuestas.

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      Dinámica de poder entre López Obrador y Sheinbaum

      En su discurso, el dirigente recordaba que, durante la celebración del segundo aniversario del gobierno de Sheinbaum, el foco se centró en López Obrador, lo que, según él, evidenciaba la dinámica de poder entre ambos.

      El contexto actual sugiere que la competencia electoral para el próximo año será marcada por tensiones internas en los partidos y por la percepción de desventajas para los opositores en un sistema que, según algunos actores políticos, no se guía por una equidad en las oportunidades.

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