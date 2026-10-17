Rescatan a jalisciense víctima de secuestro virtual en Valle Dorado
Un operativo policial permitió interrumpir la comunicación con los extorsionadores
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Oficiales de la Jefatura de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informaron que lograron localizar y poner a salvo a un hombre originario de Jalisco, quien era víctima de un secuestro virtual en un hotel de la colonia Valle Dorado.
De acuerdo con el reporte, el hombre de 53 años recibió una llamada telefónica mediante la cual fue engañado y obligado a permanecer dentro de una habitación, mientras los presuntos extorsionadores se comunicaban con sus familiares y su centro de trabajo para exigir dinero a cambio de su supuesta liberación.
Tras recibir el reporte de la empresa donde labora, personal de la Policía Cibernética activó un operativo de búsqueda que permitió ubicar al afectado e intervenir oportunamente para interrumpir la comunicación con los presuntos extorsionadores.
Una vez localizado, el hombre recibió acompañamiento policial y pudo restablecer el contacto con sus familiares, confirmando que se encontraba a salvo.
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