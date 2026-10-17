Oposición "politiza tema del agua", dice Gallardo

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En medio del establecimiento de políticas para que los adultos mayores no paguen el agua potable, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, recriminó que el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos pretende politizar el tema hídrico en favor de este sector social.

"Desgraciadamente ya haya otros actores políticos que lo quieren politizar (...) sale el alcalde (Galindo Ceballos) y dice que lo quiere hacer. Entonces, la verdad se me hace un juego de palabras, un juego muy tonto, un juego político", fustigó.

Reprochó que el Partido Acción Nacional (PAN) ha mostrado oposición a este tipo de iniciativas propuesta por el Poder Ejecutivo, pero posteriormente modifica el sentido de su posicionamiento cuando lo impulsa el edil priista.

Gallardo Cardona asumió que el gobierno municipal miente cuando sostiene que no existe desabasto del líquido en las colonias y fraccionamientos capitalinos, porque según los testimonios recopilados en el programa Enchúlame la Colonia, la insuficiencia de ese servicio, es el principal problema que padecen los habitantes.

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"No puede haber aumento del agua cuando no les llega agua a las colonias. Creo que el plan de buscar socializar para que los adultos mayores no paguen el agua, lo vamos a seguir haciendo", concluyó.

Desde el año pasado la administración municipal y el gobierno estatal mantienen una disputa sobre la gestión y suministro del agua, ya sea por la entrega de pipas, deficiencias del acueducto de El Realito y otros temas vinculados.