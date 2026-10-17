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Motor

A revisión, casi 2 mil Honda por falla en computadora

La actualización del módulo de control se realizará sin costo para evitar accidentes.

Por El Universal

Octubre 17, 2026 04:22 p.m.
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A revisión, casi 2 mil Honda por falla en computadora
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      Desarrollado por SACS IA

      La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Honda México alertaron a los consumidores sobre problemas en casi 2 mil vehículos de la marca japonesa, por lo que las unidades deberán ser revisadas.

      Honda México y Profeco llaman a revisión de autos Accord Hybrid 2023-2025

      Se trata de mil 954 automóviles del modelo Accord Hybrid años 2023, 2024 y 2025 que fueron llamadas a revisión.

      De acuerdo con el llamado difundido por Profeco, los automóviles tienen problemas en el sistema interno de la computadora.

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      Detalles de la falla y acciones para evitar accidentes

      Esa falla puede afectar la marcha del vehículo al encenderse las luces en el velocímetro y accionarse el modo "listo para apagarse".

      Lo anterior detendría la marcha de manera progresiva, según se explica en un comunicado de la Procuraduría del Consumidor.

      Por ello, los principales cambios que se harán en los autos serán actualizar el ICN (Módulo de Control de Encendido), para evitar posibles accidentes durante su trayectoria.

      ¿Reparaciones de autos Honda tendrán algún costo?

      La Profeco recordó que desde noviembre pasado y por tiempo indefinido, los distribuidores autorizados de la automotriz harán los ajustes necesarios.

      Las reparaciones no tendrán algún costo para los propietarios, quienes son avisados del llamado a revisión mediante correo electrónico o vía telefónica y podrán programar una cita en uno de los distribuidores.

      ¿Qué hacer si tu auto Honda presenta problemas?

      Para quienes lo necesiten, podrán ponerse en contacto con Honda de México a través de las siguientes vías, tanto de Profeco, como de Honda:

      Sitios web https://www.honda.mx/, la liga directa del llamado https://www.honda.mx/recall?section=autoshonda

      Teléfonos: 800 368 8500; 55 5568 8722 y 800 468 8722

      Correos electrónicos: atenciona_clientes@hdm.honda.com, denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx.

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