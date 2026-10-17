Gaby Rivero anuncia que se convertirá en abuela por primera vez

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La actriz mexicana Gaby Rivero se encuentra en una nueva etapa de su vida familiar, ya que está por convertirse en abuela por primera vez. A través de sus redes sociales, compartió su felicidad al anunciar que su hija mayor, Gala Ricote, espera un bebé junto a su esposo, Dani Paredes. En su publicación, Rivero expresó la emoción que siente por la llegada del nuevo integrante de la familia, describiéndolo como un ser que traerá alegría y unión entre sus seres queridos.

Gaby también celebró esta noticia al mencionar los apellidos de ambas familias y dejó entrever lo profundamente conmovida que está. Se siente muy feliz por la llegada de un nuevo integrante a la familia. Agradeció a @galaricote y @dani__paredes por esta noticia.

Gaby Rivero y su carrera en la televisión

Gaby Rivero es recordada por varias generaciones por su icónico papel de la maestra Ximena en la telenovela infantil 'Carrusel', transmitida entre 1989 y 1990. Esta telenovela, que retrataba la relación entre un grupo de alumnos y su cariñosa profesora, se convirtió en un hito de la televisión infantil y consolidó a la actriz como una de las figuras más queridas de su tiempo. El éxito del programa llevó a Rivero a repetir su papel en 'Carrusel de las Américas', que se estrenó en 1992, permitiéndole conectar con nuevas audiencias.

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Antes de alcanzar la popularidad, Rivero comenzó su carrera en el entretenimiento como modelo y bailarina. Posteriormente, se destacó como conductora del programa juvenil 'Xe-Tú' y más tarde lideró 'El Club de Gaby', un show dirigido al público infantil. Su carrera incluye participaciones en dramas como 'El camino secreto', 'Sin ti', 'Pasión' y 'Lo que la vida me robó', así como en series más recientes como 'El Ángel de Aurora' y 'Nadie nos va a extrañar', disponible en Prime Video.

La familia de Gaby Rivero y la llegada del nuevo bebé

La actriz proviene de una familia con una fuerte ética de trabajo y la influencia de su madre, quien había soñado con ser actriz, parece haber moldeado su destino en el ámbito del espectáculo. Gaby Rivero está casada desde 1993 con el fotógrafo Francisco Luis Ricote y es madre de tres hijas: Gala, Lara y Maya. Gala, la mayor, se desempeña en el cine, la publicidad y la fotografía en Los Ángeles, mientras que Maya ha explorado su talento en el canto y la actuación. La llegada del nuevo bebé promete ser un motivo más de celebración en esta familia, que sigue fortaleciendo lazos en el ámbito profesional y personal.