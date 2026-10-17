"Prófugo, presunto agresor de Zahid"

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En la carpeta de investigación por el ataque armado donde resultó herido Zahid de 12 años, Oziel N, uno de los presuntos agresores que obtuvo como medida cautelar del juez de Control arraigo domiciliario, ahora se encuentra sustraído de la justicia o prófugo, denunció Verónica Lemus Salinas, madre del infante.

Rememoró que el 29 de abril del 2026 en la colonia Satélite, un grupo de sujetos que se movilizaban en motocicleta disparó contra el taller mecánico de su padre, lugar donde su hijo recibió dos disparos, uno en las cervicales y otro en la mano derecha, generándole una lesión medular completa.

Refirió que Oziel N. se amparó, por ello, el Juez de Control le dictó prisión domiciliaria, sin embargo, no acudió a la audiencia del pasado 8 de octubre, ni a la del 10 de octubre y derivado de esto, el juzgador determinó que el señalado se sustrajo de la justicia.

"Exijo justicia, le pido al gobernador, le pido a la presidenta, le pido a los medios nacionales que me apoyen a difundir el caso de Zahid, porque no merecemos estar en esta situación y no merecemos esta revictimización, no merecemos esta falta de empatía", expresó.

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Describió que Zahid presenta lesión medular completa C4, cuadriplejia flácida por isquierlectomía, es decir, una parálisis con afectación motriz y sensorial del cuello hacia abajo.

Complementó que, por tratarse de una lesión completa ya no hay señales del cerebro hacia el resto de su organismo, por lo cual, internamente tampoco existe respuesta al sistema digestivo.

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"Tiene vejiga neurogénica, se alimenta a través de una sonda, respira a través de una traqueostomía. Hay que estarle ayudando a través de aspiraciones, a limpiar secreciones, no emite por ahora voz, porque la traqueostomía impide eso: el paso de la voz. Es una de las discapacidades más severas que alguien puede tener, más complejas", lamentó.

Expuso que la familia ha entregado información y fotografías de dónde encontrar a los presuntos, sin embargo, no existe respuesta efectiva, sino excusas por parte del Ministerio Público, cuyo representante sugiere que comparezcan los informantes, porque solo así se puede tomar como verídica la información y proceder con un cateo o emitir una orden de aprehensión.

Conminó a la ciudadanía a colaborar con la atención médica especializada, a través de aportaciones voluntarias depositadas a la tarjeta BBVA 4152 3141 0635 2910.

"En cuanto a la justicia, que es por lo que hoy me acerco nuevamente a los medios, es porque no, no existe. Desde el primer momento en lo que le ocurrió esto a Zahid, están identificados sus agresores, se pusieron las denuncias correspondientes, se informó a Fiscalía y sólo hubo atrasos, sólo hubo promesas, realmente sólo hubo promesas de que se iba a trabajar y no hay respuesta", remató.