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El FC Barcelona mantiene su trayectoria perfecta en la Liga al conseguir nueve victorias en igual número de partidos, tras derrotar al Real Betis por un contundente 2-5 en el estadio de La Cartuja. Este triunfo se produjo en un partido donde el Betis mostró una fuerte competitividad, pero la expulsión del jugador uruguayo Facundo Bernal en el minuto 55 cambió notablemente el rumbo del encuentro.

Dominio del Barcelona en el partido

El jugador Lamine Yamal destacó desde los primeros compases, abriendo el marcador con un potente disparo desde el interior del área que superó al portero Valles. Aunque el Barcelona dominó inicialmente, el Betis logró igualar el juego tras un saque de esquina, que culminó con un gol de Valentín Gómez, gracias a una defensa azulgrana deficiente.

Ambos equipos tuvieron oportunidades para marcar antes del descanso, pero el Barç? se fue adelante en el marcador a través de Rodri, quien anotó de cabeza tras un saque de esquina ejecutado por Fermín. Sin embargo, antes de finalizar la primera parte, el Betis tuvo un gol anulado por el VAR debido a una mano previa de Cucho Hernández, lo que dejó a los jugadores y aficionados béticos decepcionados.

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La segunda mitad comenzó con un intenso intercambio de ataques, pero fue Gabriel Jesús quien aumentó la ventaja para el Barcelona al despejar un pase de la muerte servido por Yamal. Este gol se vio precedido por una jugada debatible, donde varios jugadores involucrados en una disputa terminaron con la expulsión de Bernal, lo que dejó al Betis con diez hombres, complicando su capacidad de remontar.

Impacto de la expulsión en el juego

Con el Betis en desventaja numérica, el Barç? tomó control total del juego, aprovechando dos errores del portero Valles que permitieron a Eric García y Dani Olmo cerrar el marcador inapelablemente. A pesar de su dominio y su situación favorable, el equipo catalán pareció optar por no ahondar en la derrota de su rival, manteniendo la superioridad sin buscar aumentar la diferencia.

Este encuentro subraya el crecimiento del FC Barcelona en la presente temporada, mientras que el Real Betis enfrentará retos significativos para recuperarse de esta dura derrota y reestructurarse en las próximas jornadas.