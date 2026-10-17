Tiny Desk respalda a latinos tras polémica con Tigres del Norte

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Anamaria Sayre, productora de la serie Tiny Desk, respaldó públicamente a la comunidad latina este sábado 17 de octubre, tras las críticas por la edición del especial de Los Tigres del Norte, en la que se habría eliminado un mensaje en defensa de los migrantes del periodista Félix Contreras.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Sayre destacó la importancia de la representación hispana en el popular formato musical de la radio pública de Estados Unidos (NPR): "Siempre estamos contigo. Los latinos son la comunidad más fuerte que tiene NPR Music / Tiny Desk y nada nos enorgullece más".

Sayre, quien también conduce junto a Contreras el programa Alt.Latino, agregó que luchan "todos los días para mejorar las cosas" y aseguró que en el equipo de Tiny Desk hay un grupo increíble, amante de la música y atento a su audiencia.

Asimismo, la productora confirmó que la introducción completa de su colega se incorporará a YouTube próximamente, como ya lo había anunciado NPR Music en sus redes sociales, y cerró su mensaje con la postura de Los Tigres del Norte, quienes abrieron su presentación con el tema "Somos más americanos", una canción sobre la historia y resistencia de los migrantes en Estados Unidos.

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Cabe mencionar que, durante el Mes de la Herencia Hispana, Tiny Desk presenta a artistas latinos para la conmemoración, que se lleva a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre. Los Tigres del Norte fueron los encargados de cerrar esta edición.

Tras los reclamos en plataformas digitales, NPR Music compartió un mensaje en el que explicó que habitualmente las sesiones de Tiny Desk no incluyen discursos de presentación. Sin embargo, reconocieron la importancia del evento y decidieron compartirlo en sus redes:

"Hemos restaurado este video en NPR.org después de eliminarlo temporalmente para su revisión editorial, reconociendo que el tema compartido es emocional y complejo, y algo con lo que muchos oyentes y el personal de la sala de redacción están lidiando".

Por su parte, Anamaria Sayre escribió que "la música es nuestra voz" y agradeció las muestras de cariño y respaldo recibidas por parte del público.

En la versión inicial difundida en YouTube del especial del grupo de música mexicana norteña, la participación de Contreras se limitaba a dar la bienvenida a los "Jefes de jefes": "Es realmente un gran honor para nosotros, por favor, Los Tigres del Norte", posterior a unas breves palabras de Sayre.

En cambio, en el clip completo difundido en la cuenta de Instagram de la emisora, se escucha al periodista decir:

"Nuestra comunidad está bajo ataque y no es la primera vez. Nos quitan nuestra humanidad. Desde que tenemos memoria, estos caballeros (Los Tigres del Norte) nos han devuelto esa humanidad. Así que es un gran honor tenerlos aquí".

Durante su discurso, el comunicador también hizo referencia a momentos históricos como la redefinición de la frontera en 1848 y la "Operación Espalda Mojada" (Operation Wetback), una campaña militarizada de deportación masiva desplegada por el gobierno estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial.