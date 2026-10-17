Llaman a apoyar a Bomberos de SLP en evento por 75 años

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El Cuerpo de Bomberos celebrará el próximo 26 de noviembre, su 75 aniversario con una noche llena de música, diversión y solidaridad donde el 100% de lo recaudado será destinado a apoyar directamente a los elementos que integran la institución.
Evento conmemorativo y detalles de la celebración
El presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos Metropolitano, Eduardo Moreno Vellido, presentó en rueda de prensa el evento conmemorativo que se efectuará el jueves 26 de noviembre a partir de las 7 de la noche en el Club de Golf La Loma.
La celebración contará con la presentación de gran talento potosino y producción de primer nivel, como es Iván Mtz Project: Espectáculo de Violín, Jazz & DJ; Hera Producción Escénica y la presentación especial del Doble de Mijares.
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Participación artística y temática del evento
Además, The Kooltown, grupo estelar con trayectoria nacional, que ha estado presentes en recintos como Arena México.
También la noche será temática de la década de 1980, por lo que habrá grandes premios para los mejores vestuarios de la noche.
Los boletos pueden ser adquiridos en la Estación Central de Bomberos ubicada en Av. Mariano Jiménez esquina con Zenón Fernández o a través de la plataforma TikyGo (https://tixygo.com.mx/tickets-tixygo/eventList).
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