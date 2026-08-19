logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aporta la Capital 90% del sueldo de los tragahumo

Por Martín Rodríguez

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
A
Aporta la Capital 90% del sueldo de los tragahumo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, reveló que la Alcaldía de la capital pagó el 90% de la nómina de la corporación en el primer año de administración y aunque la ayuda se mantiene e incluso el Ayuntamiento les va a donar un vehículo, el alcalde Enrique Galindo mantiene la postura de que las alcaldías de los alrededores también deberían ser solidarias.

      Señala que finalmente los Bomberos no tienen división territorial y también ayudan en los municipios conurbados.

      Recordó que por ley, se tiene que dar el 15 por ciento de las utilidades de parquímetros al Cuerpo de Bomberos, pero en el primer año de la segunda administración municipal, el alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó los recursos suficientes para pagar hasta el 90% de la nómina.

      Precisó que hay acercamiento con el Ayuntamiento de la capital para cualquier proceso de financiamiento o modalidad que pudiera darse, tal y como ocurrirá con el donativo de un camión que los bomberos recibirán para su operatividad.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por otra parte, directivos de Bomberos y el regidor Rubén Lárraga Benavente, anunciaron la primera carrera atlética para recaudar fondos, con motivo del 75 aniversario de la institución. Se trata de una nueva modalidad para reunir recursos que ayuden en la operación.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alianza Morena-PVEM está firme en 16 estados, excepto en SLP
        Alianza Morena-PVEM está firme en 16 estados, excepto en SLP

        Alianza Morena-PVEM está firme en 16 estados, excepto en SLP

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Citlalli Hernández reconoció que hay una alta probabilidad de que los partidos contiendan por separado en 2027

        Vargas Tinajero asume nuevo cargo en Soledad
        Vargas Tinajero asume nuevo cargo en Soledad

        Vargas Tinajero asume nuevo cargo en Soledad

        SLP

        Flor Martínez

        Se informó que será titular de la Dirección de Desarrollo Social e Infraestructura Municipal

        Obra en carretera a Rioverde genera largas filas de vehículos
        Obra en carretera a Rioverde genera largas filas de vehículos

        Obra en carretera a Rioverde genera largas filas de vehículos

        SLP

        Flor Martínez

        El tráfico se complicó en carriles centrales y laterales debido a maquinaria y trabajos de pavimentación

        Seguimos teniendo escuelas con necesidades en SLP: diputado
        Seguimos teniendo escuelas con necesidades en SLP: diputado

        Seguimos teniendo escuelas con necesidades en SLP: diputado

        SLP

        Pulso Online

        Crisógono Pérez plantea aumentar el presupuesto de 2027 para rehabilitar planteles y mejorar su equipamiento