Aporta la Capital 90% del sueldo de los tragahumo

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El comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, reveló que la Alcaldía de la capital pagó el 90% de la nómina de la corporación en el primer año de administración y aunque la ayuda se mantiene e incluso el Ayuntamiento les va a donar un vehículo, el alcalde Enrique Galindo mantiene la postura de que las alcaldías de los alrededores también deberían ser solidarias.

Señala que finalmente los Bomberos no tienen división territorial y también ayudan en los municipios conurbados.

Recordó que por ley, se tiene que dar el 15 por ciento de las utilidades de parquímetros al Cuerpo de Bomberos, pero en el primer año de la segunda administración municipal, el alcalde Enrique Galindo Ceballos entregó los recursos suficientes para pagar hasta el 90% de la nómina.

Precisó que hay acercamiento con el Ayuntamiento de la capital para cualquier proceso de financiamiento o modalidad que pudiera darse, tal y como ocurrirá con el donativo de un camión que los bomberos recibirán para su operatividad.

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Por otra parte, directivos de Bomberos y el regidor Rubén Lárraga Benavente, anunciaron la primera carrera atlética para recaudar fondos, con motivo del 75 aniversario de la institución. Se trata de una nueva modalidad para reunir recursos que ayuden en la operación.