La charla “El Muerto multifacético de la lucha libre potosina”, se llevará a cabo en el Museo del Ferrocarril Jesús García Corona hoy sábado 13 de septiembre a las 18:00 horas.

Pertenece a un ciclo dedicado a reconocer la trayectoria de uno de los personajes más representativos del cuadrilátero en la región, contará con la moderación del luchador potosino Trébol Negro Jr.

La charla forma parte de un homenaje a Gerardo Sánchez García, conocido en la lucha libre como El Muerto multifacético, quien desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en diferentes arenas del país. El encuentro busca resaltar su trayectoria tanto en la lucha libre como en otros espacios culturales vinculados al cine y la televisión.

Sánchez García nació en Coahuila en la década de los sesenta e inició su carrera a los 16 años bajo el nombre de Capitán América en Monterrey. Su estilo lo llevó a presentarse en recintos como la Arena Apatlaco, Azteca y Xochimilco, hasta llegar a la Ciudad de México, donde compartió cuadrilátero con figuras como El Santo, Black Man y otros exponentes del pancracio.

A finales de los años ochenta se estableció en San Luis Potosí, donde fue bautizado como El Muerto por los hermanos Grimaldo. Su carrera también lo llevó al cine, con apariciones en cintas como Santo contra el asesino de la TV y El rey de Monterrey junto a Capulina, además de participaciones en programas televisivos como Paranormal y Noches de misterio.

Con este recorrido, la charla propone revisar la historia de un luchador que perdió máscara y cabellera en la década de los ochenta, y que concluyó su carrera en 2010 tras una lesión. El homenaje busca situar a El Muerto multifacético como una figura clave dentro de la memoria cultural y deportiva de San Luis Potosí.