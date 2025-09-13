Padres del Ponciano Arriaga buscan apoyo del alcalde Medina

CIUDAD VALLES.- Los padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) visitaron la Presidencia Municipal para buscar al alcalde ante la promesa de apoyo sobre la energía eléctrica en su plantel, pero les dijeron que hasta el lunes habrá una respuesta.

Luego de que hubo una promesa de apoyo para conseguir un nuevo transformador para la escuela que tiene más de tres meses sin luz, fueron paterfamilias para encontrarse con el alcalde, sin embargo, no se encontraba y habrá un encuentro hasta el lunes.

Las gestoras del distribuidor eléctrico y de que haya un cableado nuevo ya habían hecho la gestión en la URSEHN, sin embargo, tardarán dos meses en solucionarles, por eso buscaron ayuda del Gobierno municipal.