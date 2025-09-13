Vecinos de la colonia La Virgen reciben respuesta de Comercio

Tras la denuncia de vecinos de la colonia La Virgen sobre un puesto de venta de pollos instalado en la vía pública, el cual aseguran representa un foco de infección, la Dirección de Comercio Municipal informó, que atenderá el reporte en coordinación con el área de Ecología. El negocio se ubica en la calle Julio R. Córdoba, a la altura de la Privada del Pilar.

Patricia Cuevas, titular de Comercio Municipal, señaló que ya giró instrucciones al personal para supervisar la situación y verificar si existen irregularidades en la operación del puesto ambulante.

Explicó que la dependencia, tiene la facultad de revisar que los comerciantes ambulantes, cuenten con los permisos correspondientes; sin embargo, en este caso, la queja vecinal está relacionada con un problema de insalubridad, derivado de la acumulación de basura que según los habitantes, propicia la presencia de roedores e insectos.

“Ecología debe atender este aspecto, pero entre ambos departamentos vamos a buscar una solución al problema”, afirmó.

La funcionaria agregó, que se entablará un diálogo con los responsables del establecimiento y en caso de confirmar las anomalías señaladas, se les pedirá ajustar su actividad a los lineamientos establecidos en los reglamentos de Comercio y Ecología Municipal.