Detienen a sospechoso por muerte de Charlie Kirk

OREM, Utah.- Un hombre de 22 años de Utah que fue arrestado y acusado de asesinato en relación con la muerte de Charlie Kirk albergaba un profundo desdén por los puntos de vista del activista conservador e indicó a un miembro de su familia que era responsable del ataque, dijeron las autoridades el viernes.

El arresto marcó un avance importante en un caso que conmocionó al país y generó nuevas alarmas sobre la violencia política en un Estados Unidos profundamente polarizado.

Tyler Robinson se había vuelto “más político” en el período previo al ataque y mencionó durante una cena con la familia que Kirk visitaría Utah, dijo el gobernador Spencer Cox en una conferencia de prensa.

El gobernador republicano citó como evidencia mensajes grabados en los casquillos de bala encontrados en el rifle que las autoridades creen que se usaron en el ataque, así como mensajes de una aplicación de chat atribuidos al sospechoso que un coinquilino compartido con las autoridades.

El gobernador agradeció a la familia de Robinson por ayudar a entregarlo a las autoridades.

“Señoras y señores, lo tenemos”, dijo Cox poco después de que el arresto fuera anunciado por el presidente eDonald Trump en el programa “Fox & Friends” de Fox News.

“Se cree que Robinson actuó solo y la investigación está en curso”, añadió Cox. Fue arrestado bajo sospecha de asesinato, delitos con armas y obstrucción. Se esperaba que fuera formalmente acusado el martes antes de una comparecencia inicial en la corte.

El arresto de Robinson el jueves por la noche culminó una búsqueda de un día.