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Aprueban 30 policías exámenes de confianza

Por Samuel Moreno

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Aprueban 30 policías exámenes de confianza
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      La Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez, mantiene el proceso de incorporación de nuevos elementos, con alrededor de 30 policías que actualmente cursan su formación inicial y otros 28 aspirantes que están a la espera de los resultados de sus exámenes de control y confianza, informó el comisario Víctor Aristarco Serna Piña.

      Explicó que los cerca de 30 elementos que ya se encuentran activos aprobaron previamente las evaluaciones de control y confianza y actualmente acuden a la Academia de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, para completar el curso de formación inicial como policías preventivos municipales en activo.

      Serna Piña señaló, que este proceso deriva de los convenios establecidos entre el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el 

      Gobierno del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante los cuales se busca fortalecer la corporación municipal.

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      Además, indicó que otros 28 aspirantes a policías ya fueron sometidos a los exámenes de control y confianza y actualmente se encuentran a la espera de conocer los resultados para determinar su posible incorporación a la corporación.

      El comisario detalló que, con estos procesos de formación e incorporación, la Guardia Civil Municipal de Soledad cuenta actualmente con una plantilla aproximada de 386 elementos activos.

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