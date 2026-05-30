Aprueban reforma para elegir jueces, magistrados y ministros

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El Congreso del Estado aprobó por mayoría la minuta con proyecto de decreto de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial que cambia de fondo la forma en que se elegirán jueces, magistrados y ministros en México, y que además aplaza ese proceso del 2027 al 2028. Con esta decisión, se reconfigura el calendario y el diseño institucional con el que se renovará al Poder Judicial de la Federación.

El aplazamiento se avaló bajo el argumento de que es necesario más tiempo para implementar el nuevo modelo. La reforma sostiene que antes de llevar a cabo la elección deben ajustarse las leyes secundarias, robustecer la operación administrativa y presupuestal, y garantizar que las autoridades electorales cuenten con condiciones para organizar

un proceso que se adapte al nuevo esquema constitucional.

Además, la reforma reestructura el mecanismo de selección. Se modificarán los Comités de Evaluación de cada Poder, se homologan criterios de revisión de aspirantes, se reduce el número de candidaturas y se simplifica el diseño de boletas. También se incorpora la paridad de género desde las primeras etapas y se ordena que la elección se realice por circuito judicial y por especialidad.

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Ese cambio redefine la lógica de la elección: ya no será un proceso uniforme a nivel nacional. La ciudadanía votará por perfiles vinculados a su circuito judicial y al tipo de función que desempeñan dentro del sistema, como materias penal, civil o administrativa, en un modelo que busca ajustarse a la estructura real del Poder Judicial, dividido territorial

y funcionalmente.

La operación del nuevo esquema quedará en manos del INE, que deberá dividir los circuitos en distritos judiciales, integrar listas de candidaturas por especialidad y asignarlas mediante sorteos públicos. Las boletas identificarán al Poder postulante, la especialidad y el nombre de las personas candidatas. El dictamen será enviado al Senado para continuar el proceso constitucional.