Cantan mañanitas a San Judas Tadeo

MATEHUALA.- Un gran número de fieles católicos acudieron a cantarle las mañanitas a la imagen de San Judas Tadeo, en la capilla del mismo nombre ubicada en la colonia La Dichosa, donde desde hace varios años se reúnen cientos de feligreses para celebrar a este santo cada 28 de octubre. Para celebrar a San Judas Tadeo la noche de este 27 de octubre empezaron las fiestas patronales en la capilla de La Dichosa, donde estuvieron llegando peregrinaciones.

Asimismo, se llevó a cabo una misa de acción de gracias, hubo danzantes y el coro de la iglesia estuvo interpretando varias melodías, pero para sorpresa de todos llegaron mariachis para cantarle las ya tradicionales mañanitas al santo patrono. Al lugar acudieron un gran número de colonos y feligreses a celebrar a San Judas Tadeo, quienes estuvieron cantado y rezando dentro del templo, y suplicando a este santo que los ayude en diferentes situaciones y problemas que están enfrentando, pues San Judas Tadeo es conocido como el santo patrono de los casos difíciles.

No sólo en La Dichosa celebran a San Judas Tadeo, es uno de los santos más queridos dentro de la fe católica y en varias colonias hacen sus celebraciones como en la Bustamante Tres que también hay una pequeña capilla en honor a San Judas Tadeo en la que le llevaron las ya tradicionales mañanitas con el mariachi; así mismo en varias comunidades lo celebran, e inclusive “chavos” y gente que se dedica a actividades ilícitas veneran a San Judas Tadeo como su santo patrono.