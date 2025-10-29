Seguridad en la UASLP quedaría limitada

Debido a la escasez de recursos financieros que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) sigue enfrentando, es posible que no todas las medidas de seguridad acordadas con la comunidad estudiantil, puedan lograrse en el corto plazo.

Lo anterior, se desprende de ciertas afirmaciones del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, durante la sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario (CDU) realizada ayer martes 28 de octubre, en la cual rindió un informe público sobre el origen, desarrollo y conclusión del paro de actividades por parte de las y los estudiantes de prácticamente todas las Facultades y demás entidades académicas de la UASLP, del 20 al 26 de este mes.

Entre las medidas de seguridad que se desean implementar lo antes posible, se mencionó la instalación de torniquetes en los accesos de las facultades de Contaduría y Administración y de Derecho, medida que se ampliaría a la totalidad de los centros universitarios, sin embargo, el rector enfatizó que “como se los dije al principio (de la sesión), en este momento no tenemos recursos para hacerlo, pero la idea es mejorar todos los accesos”.

Llamó la atención esta observación debido a que, al parecer, el Gobierno del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, sigue sin entregar las aportaciones que le corresponden para el financiamiento de la casa de estudios profesionales.

Zermeño Guerra añadió que también se pretende emitir nuevas credenciales de identificación para la comunidad universitaria, que incluyan código de barras y/o código QR para un mejor control de los ingresos de personas a las instalaciones.