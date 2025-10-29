SLP, el quinto entre gobiernos más eficaces

En la edición de septiembre, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) colocó al Ayuntamiento de San Luis capital, que encabeza Enrique Galindo Ceballos, como el quinto gobierno con mayor eficacia para resolver los problemas de la ciudad. También se destaca como la quinta capital mejor alumbrada de México.

La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana ENSU-INEGI, durante el tercer trimestre de 2025, colocó al gobierno que encabeza el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, en el quinto lugar en eficacia para resolver los problemas de la ciudad, entre las capitales de México.

Es decir, su eficacia es 26.4% superior al promedio nacional, en esta encuesta que evalúa 90 gobiernos de ciudades del país, de acuerdo con las estimaciones del Inegi.

Entre los aspectos evaluados a favor de las potosinas y potosinos realizados por el Gobierno Municipal, resalta que durante el tercer trimestre de 2025, San Luis Capital es la quinta ciudad capital mejor alumbrada de México.

