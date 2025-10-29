logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP, el quinto entre gobiernos más eficaces

Encuesta del Inegi la ubica también entre las ciudades mejor iluminadas del país

Por Redacción

Octubre 29, 2025 03:00 a.m.
A
SLP, el quinto entre gobiernos más eficaces

En la edición de septiembre, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) colocó al Ayuntamiento de San Luis capital, que encabeza Enrique Galindo Ceballos, como el quinto gobierno con mayor eficacia para resolver los problemas de la ciudad. También se destaca como la quinta capital mejor alumbrada de México.

La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana ENSU-INEGI, durante el tercer trimestre de 2025, colocó al gobierno que encabeza el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, en el quinto lugar en eficacia para resolver los problemas de la ciudad, entre las capitales de México. 

Es decir, su eficacia es 26.4% superior al promedio nacional, en esta encuesta que evalúa 90 gobiernos de ciudades del país, de acuerdo con las estimaciones del Inegi.

Entre los aspectos evaluados a favor de las potosinas y potosinos realizados por el Gobierno Municipal, resalta que durante el tercer trimestre de 2025, San Luis Capital es la quinta ciudad capital mejor alumbrada de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Laudo pone en riesgo a alcaldesa de S. M. del Río
Laudo pone en riesgo a alcaldesa de S. M. del Río

Laudo pone en riesgo a alcaldesa de S. M. del Río

SLP

Martín Rodríguez

Juzgado federal le ordena pagar indemnización o perdería el cargo

Se suman tres mil negocios al Buen Fin
Se suman tres mil negocios al Buen Fin

Se suman tres mil negocios al Buen Fin

SLP

Martín Rodríguez

RGC anuncia las mejoras en carreteras
RGC anuncia las mejoras en carreteras

RGC anuncia las mejoras en carreteras

SLP

Ana Paula Vázquez

SLP, el quinto entre gobiernos más eficaces
SLP, el quinto entre gobiernos más eficaces

SLP, el quinto entre gobiernos más eficaces

SLP

Redacción

Encuesta del Inegi la ubica también entre las ciudades mejor iluminadas del país