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Aranceles de EE. UU. provocan cierre de invernadero en Rioverde

Productores de SLP resienten impacto de aranceles estadounidenses

Por Rubén Pacheco

Julio 12, 2026 02:09 p.m.
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Aranceles de EE. UU. provocan cierre de invernadero en Rioverde
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      Debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos, recientemente cerró un invernadero de alta tecnología en el municipio de Rioverde, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

      Explicó que la empresa administradora del lugar decidió dejar de operar, porque consideró que ya no resulta económicamente viable continuar con las exportaciones a la Unión Americana, en gran medida por la imposición de gravámenes.

      "Con los aranceles sí se han perdido muchos (...) son los invernaderos de alta tecnología los que más mandan para allá y son particulares, entonces ellos traen sus modos de ver las cosas", opinó.

      Más allá de este caso, destacó que el punto radica en que las y los agricultores carecen de certidumbre para vender sus productos en territorio norteamericano, al desconocer si resulta viable financieramente seguir considerando el mercado del país vecino.

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      Expuso que, si bien no sé mantiene la comercialización de becerro por el problema de la proliferación de gusano barrenador, la exportación de productos cárnicos potosinos registra un avance permanente.

      "Se acaba hacer lo del tratado que lo están supervisando nuevamente y que dice, que cada año lo van a estar supervisando. Hasta ahorita no tenemos del jitomate cómo nos vaya a afectar, del chile o de otras cosas que nosotros exportamos", declaró.

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