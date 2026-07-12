Galindo asegura desconocer proyectos de obras con el Gobierno del Estado

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que hasta el momento no cuenta con información oficial sobre los proyectos de infraestructura que presuntamente se desarrollarían de manera conjunta con el Gobierno del Estado, pese a que anteriormente se había planteado una colaboración para obras como el paso a desnivel de El Saucito y la salida a Guadalajara.

Cuestionado sobre los recientes anuncios del gobernador respecto al inicio de trabajos del denominado Puente de la Glorieta de la Familia, el edil señaló que no ha recibido ningún comunicado que confirme la participación del Ayuntamiento en dicha obra.

Explicó que el único acercamiento ocurrió al inicio de las conversaciones, cuando el propio mandatario estatal le planteó la posibilidad de trabajar de manera coordinada en algunos proyectos estratégicos para la capital.

Galindo Ceballos indicó que desde entonces no ha tenido más información sobre el tema, por lo que desconoce si las obras anunciadas se ejecutarán bajo un esquema de colaboración entre ambos niveles de gobierno. No obstante, sostuvo que cualquier inversión estatal en la ciudad es positiva para San Luis Potosí.

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Respecto al proyecto de El Saucito, reiteró que la licitación continúa detenida y lamentó que el procedimiento permanezca sin avances. Señaló que existe un "vacío" de información sobre las causas que mantienen paralizado el proceso, situación que, dijo, sigue retrasando el inicio de una de las obras más controvertidas de la administración municipal.