Lluvias dañan el alumbrado público en colonias y avenidas de SLP

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las recientes lluvias han provocado fallas en distintos puntos de la red de alumbrado público de la capital potosina debido a problemas de humedad y corrosión en el cableado, informó el director de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara.

El funcionario explicó que las precipitaciones, sumadas a las condiciones de humedad que caracterizan a la ciudad, han generado afectaciones como apagones, luminarias encendidas de manera permanente o parpadeos. Señaló que estos problemas se presentan de manera variable en diferentes zonas de la ciudad y están relacionados principalmente con el deterioro de la infraestructura eléctrica.

Entre los puntos donde recientemente se han registrado incidencias mencionó colonias como Morales y El Paseo, además de áreas del Centro Histórico. También reportó fallas en las inmediaciones de Plaza de la Tecnología, junto al Palacio de Gobierno, así como en el cruce de Salvador Nava Martínez y Sierra Leona. Indicó que la acumulación de agua en vialidades como Venustiano Carranza puede provocar que los ductos del alumbrado se llenen de humedad, lo que deriva en desperfectos que incluso pueden aparecer varios días después de una lluvia intensa.

Azuara señaló que, aunque una precipitación ocurra en determinado día, las afectaciones pueden manifestarse hasta el fin de semana o incluso a inicios de la semana siguiente, dependiendo de la zona y del nivel de humedad acumulado. No obstante, aseguró que las cuadrillas atienden los reportes en un plazo menor a 12 horas para restablecer el servicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El director descartó que exista un repunte en actos de vandalismo o robo de cableado relacionados con estas fallas. Incluso afirmó que este tipo de incidentes ha disminuido en comparación con años anteriores, particularmente en el Centro Histórico y la Alameda. La única situación reciente relacionada con el cableado ocurrió en la glorieta Bocanegra, donde se detectó un corte que provocó un apagón, aunque precisó que no se trató de un robo. Según el funcionario, la mayor afluencia de personas en espacios públicos ha contribuido a inhibir este tipo de conductas.