logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Fotogalería

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El 40% de las solicitudes de obra en SLP son para calles sin pavimentar

El 40% de las peticiones corresponden a calles sin estructura de pavimento.

Por Rolando Morales

Julio 12, 2026 12:54 p.m.
A
El 40% de las solicitudes de obra en SLP son para calles sin pavimentar
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, reconoció que alrededor del 40 por ciento de las solicitudes de obra que recibe la dependencia corresponden a vialidades que aún carecen de pavimento.

      Durante el arranque de una obra de infraestructura hidrosanitaria en la colonia La Campana, el funcionario explicó que actualmente el Ayuntamiento tiene registradas más de 870 peticiones relacionadas con vialidades, de las cuales una proporción importante se concentra en zonas donde todavía no existen condiciones básicas de urbanización.

      Chávez Garza señaló que este rezago se localiza principalmente en sectores de la periferia de la ciudad, tanto al norte como al sur, donde persisten calles sin pavimentar y con servicios instalados de manera precaria por los propios habitantes. Mencionó como ejemplo áreas de Las Terceras, las Granjas y Maravillas, entre otras colonias que aún enfrentan carencias en infraestructura urbana.

      "Tenemos peticiones de más de 870 vialidades y, en porcentaje de estas, estoy hablándote de un 40 por ciento que no tienen estructura de pavimento", indicó el titular de Obras Públicas, al señalar que estas condiciones reflejan el rezago acumulado en distintos puntos de la capital.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El funcionario explicó que antes de emprender trabajos de pavimentación es necesario atender la infraestructura subterránea, particularmente la instalación o rehabilitación de redes de agua potable y drenaje. En ese sentido, señaló que las acciones que actualmente se realizan en colonias como La Campana forman parte de una estrategia para preparar las condiciones que permitan posteriormente avanzar en la mejora de las vialidades.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El 40% de las solicitudes de obra en SLP son para calles sin pavimentar
      El 40% de las solicitudes de obra en SLP son para calles sin pavimentar

      El 40% de las solicitudes de obra en SLP son para calles sin pavimentar

      SLP

      Rolando Morales

      El 40% de las peticiones corresponden a calles sin estructura de pavimento.

      Galindo asegura desconocer proyectos de obras con el Gobierno del Estado
      Galindo asegura desconocer proyectos de obras con el Gobierno del Estado

      Galindo asegura desconocer proyectos de obras con el Gobierno del Estado

      SLP

      Rolando Morales

      La licitación para el paso a desnivel de El Saucito sigue detenida, sin avances ni causas claras, según Galindo.

      Lluvias dañan el alumbrado público en colonias y avenidas de SLP
      Lluvias dañan el alumbrado público en colonias y avenidas de SLP

      Lluvias dañan el alumbrado público en colonias y avenidas de SLP

      SLP

      Rolando Morales

      El Ayuntamiento asegura atención rápida y descarta aumento de vandalismo en el alumbrado público.

      Lluvias y tormentas regresarán por la tarde a SLP
      Lluvias y tormentas regresarán por la tarde a SLP

      Lluvias y tormentas regresarán por la tarde a SLP

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil prevé precipitaciones en las cuatro regiones; la Huasteca alcanzará hasta 36 grados