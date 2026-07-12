El 40% de las solicitudes de obra en SLP son para calles sin pavimentar

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El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, reconoció que alrededor del 40 por ciento de las solicitudes de obra que recibe la dependencia corresponden a vialidades que aún carecen de pavimento.

Durante el arranque de una obra de infraestructura hidrosanitaria en la colonia La Campana, el funcionario explicó que actualmente el Ayuntamiento tiene registradas más de 870 peticiones relacionadas con vialidades, de las cuales una proporción importante se concentra en zonas donde todavía no existen condiciones básicas de urbanización.

Chávez Garza señaló que este rezago se localiza principalmente en sectores de la periferia de la ciudad, tanto al norte como al sur, donde persisten calles sin pavimentar y con servicios instalados de manera precaria por los propios habitantes. Mencionó como ejemplo áreas de Las Terceras, las Granjas y Maravillas, entre otras colonias que aún enfrentan carencias en infraestructura urbana.

"Tenemos peticiones de más de 870 vialidades y, en porcentaje de estas, estoy hablándote de un 40 por ciento que no tienen estructura de pavimento", indicó el titular de Obras Públicas, al señalar que estas condiciones reflejan el rezago acumulado en distintos puntos de la capital.

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El funcionario explicó que antes de emprender trabajos de pavimentación es necesario atender la infraestructura subterránea, particularmente la instalación o rehabilitación de redes de agua potable y drenaje. En ese sentido, señaló que las acciones que actualmente se realizan en colonias como La Campana forman parte de una estrategia para preparar las condiciones que permitan posteriormente avanzar en la mejora de las vialidades.