Inegi: jóvenes de 20 a 29 años usan internet 5.4 horas en SLP

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Hasta el año pasado, la población de 20 a 29 años es el grupo etario de San Luis Potosí que promedió el mayor número de horas de uso diario de internet usuaria de este servicio tecnológico.

De acuerdo con datos del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA), el año pasado la ciudadanía potosina de personas de 12 años o más de edad declaró que navegó diariamente en el ciberespacio por alrededor de 4.1 horas, 4.0 en las mujeres y 4.2 en los hombres.

Por grupo etario la situación se modificó en algunos rangos de temporalidad, pues en personas de 12 a 19 años el consumo de internet promedio incrementó a 4.1 horas, 4.6 en las mujeres y 4.1 en los hombres.

El aumento se mantuvo en el sector de 30 a 39 años con 4.6 horas en promedio, 4.2 en las mujeres y 5.1 en los hombres, subrayo el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (Inegi).

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Sin embargo, el mayor despunte se ubicó el grupo poblacional de 20 a 29 años con un acceso a internet de 5.4 horas en promedio, 5.5 en las mujeres y 5.2 en los hombres

En contraste, en territorio potosinos quienes menos ingresaron a la web para determinada finalidad corresponden a las personas de 60 años y más con 2.5 horas en promedio, 2.1 en las mujeres y 2.9 en los hombres.