Arena Potosí generó 126.6 mdp en 2025

Durante 2025, la Arena Potosí generó ingresos propios por 126.6 millones de pesos y recibió subsidios por 70 millones de pesos para un total de 196.6 millones de pesos, de los cuales, el 84% fue enviado a otras dependencias del sector público, revela la cuenta pública del órgano paraestatal.

Ingresos y subsidios de Arena Potosí en 2025

El documento expone además que la dependencia no erogó un solo peso en nómina y que el valor en libros asignado al inmueble, 300 millones de pesos, es apenas la mitad de la inversión hecha en el recinto, 600 millones de pesos, según el gobierno estatal.

El estado de actividades de la Arena Potosí muestra que el año pasado generó ingresos propios por 126.6 millones de pesos, de los cuales 124 millones correspondieron a aprovechamientos de tipo corriente y 2.6 millones de pesos por venta de bienes y servicios.

Destino de los recursos y valor del inmueble

A ello se suman 70 millones de pesos ingresados por la vía de asignaciones, participaciones y transferencias. En el presupuesto de egresos del año pasado, la Arena Potosí tenía asignados 40 millones de pesos.

En total, la Arena ingresó 196.6 millones de pesos el año pasado.

Por el lado de los egresos, la arena reportó gastos por 190.5 millones de pesos. De esa suma, 23.5 millones se destinaron a gastos de funcionamiento, repartidos en 21.2 millones de pesos al rubro de servicios generales y 2.3 a materiales y suministros.

La mayor erogación de la dependencia fue de 167 millones de pesos registrados con el rubro de transferencias internas y asignaciones al sector público, lo que apunta a que la mayor parte de los ingresos generados por la Arena Potosí, el 84 por ciento, se canalizan a otras dependencias estatales.

Otro aspecto relevante de la cuenta pública está vinculado al valor en libros asignado al inmueble, que fue de 300 millones.

Esta cifra es inferior a la del contrato otorgado por la Seduvop en mayo de 2023 por la construcción del inmueble, que fue de 481 millones de pesos; y representa apenas el 50 por ciento de los 600 millones de pesos que en septiembre de 2024, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona fijó como techo financiero del proyecto.