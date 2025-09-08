logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Fotogalería

ENTRE SUEÑOS Y SOMBRAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

Por Rubén Pacheco

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

De nueva cuenta Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), afirmó que en “próximos días” se realizará la liberación de los postes de energía eléctrica, localizados en las obras de rehabilitación del barrio de San Miguelito.

El 28 de noviembre del 2024, a 55 días de la inauguración de dichos trabajos, la funcionaria estatal asumió que, en cuestión de días se procedería con el retiro de las estructuras, pero hasta el momento nada de eso ha sucedido.

Aseveró que la Seduvop ha sostenido reuniones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de cuyo diálogo surgió la promesa de proceder con dicho pendiente.

La adecuación permitirá quitar las bases de madera o concreto y cableado aéreo, a fin de que se adecue de forma subterránea y la imagen de las calles luzca como en otros sectores del Centro Histórico. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según Vargas Tinajero, la Seduvop no es la responsable, pues la paraestatal es la encargada de complementar tales detalles 

de imagen.

El próximo 3 de octubre se cumplirá un año de la entrega de la intervención que, si bien cumplió con la reparación de calles y banquetas, dejó pendiente quitar los cables, los postes y reparación de algunas fachadas por donde se extienden redes eléctricas y telefónicas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici
Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

Arranca alcalde el programa San Luis en Bici

SLP

Redacción

Enrique Galindo resaltó la importancia de sensibilizar en cuanto al uso de la bicicleta en la vía pública

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos
Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

Necesario, reparar los semáforos de acceso a Pozos

SLP

Leonel Mora

Industria abandonada se vuelve un peligro
Industria abandonada se vuelve un peligro

Industria abandonada se vuelve un peligro

SLP

Samuel Moreno

Vecinos y automovilistas denuncian la inseguridad en el edificio abandonado de Servicios Corporativos QB Industrias ubicado en avenida Observatorio

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito
Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

SLP

Rubén Pacheco