Aún no retiran postes de obras de San Miguelito

De nueva cuenta Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), afirmó que en “próximos días” se realizará la liberación de los postes de energía eléctrica, localizados en las obras de rehabilitación del barrio de San Miguelito.

El 28 de noviembre del 2024, a 55 días de la inauguración de dichos trabajos, la funcionaria estatal asumió que, en cuestión de días se procedería con el retiro de las estructuras, pero hasta el momento nada de eso ha sucedido.

Aseveró que la Seduvop ha sostenido reuniones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de cuyo diálogo surgió la promesa de proceder con dicho pendiente.

La adecuación permitirá quitar las bases de madera o concreto y cableado aéreo, a fin de que se adecue de forma subterránea y la imagen de las calles luzca como en otros sectores del Centro Histórico.

Según Vargas Tinajero, la Seduvop no es la responsable, pues la paraestatal es la encargada de complementar tales detalles

de imagen.

El próximo 3 de octubre se cumplirá un año de la entrega de la intervención que, si bien cumplió con la reparación de calles y banquetas, dejó pendiente quitar los cables, los postes y reparación de algunas fachadas por donde se extienden redes eléctricas y telefónicas.