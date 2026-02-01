Arranca intervención urbana en colonias con rezago

La Junta Estatal de Caminos (JEC) y otras dependencias estatales iniciaron trabajos de mantenimiento urbano en colonias de la capital potosina con rezago histórico en infraestructura, entre ellas María Cecilia, Potosí y Providencia.

Las acciones consisten en bacheo, limpieza de calles y camellones, rehabilitación de parques, pintura, señalamiento vial y colocación de elementos de seguridad en cruces peatonales. Los trabajos se realizan de forma simultánea en más de cien colonias, con distintos frentes operando al mismo tiempo.

De manera complementaria, se llevan a cabo reparaciones de luminarias y limpieza de áreas comunes, como parte de una estrategia de atención a pendientes de mantenimiento urbano acumulado.

