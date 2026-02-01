logo pulso
SLP

Arranca intervención urbana en colonias con rezago

Inician trabajos de bacheo y mantenimiento en más de 100 colonias.

Por Redacción

Febrero 01, 2026 11:00 a.m.
A
Arranca intervención urbana en colonias con rezago

La Junta Estatal de Caminos (JEC) y otras dependencias estatales iniciaron trabajos de mantenimiento urbano en colonias de la capital potosina con rezago histórico en infraestructura, entre ellas María Cecilia, Potosí y Providencia.

Las acciones consisten en bacheo, limpieza de calles y camellones, rehabilitación de parques, pintura, señalamiento vial y colocación de elementos de seguridad en cruces peatonales. Los trabajos se realizan de forma simultánea en más de cien colonias, con distintos frentes operando al mismo tiempo.

De manera complementaria, se llevan a cabo reparaciones de luminarias y limpieza de áreas comunes, como parte de una estrategia de atención a pendientes de mantenimiento urbano acumulado.

Anuncian intervención de 200 colonias en la zona metropolitana

Capital, Soledad y Villa de Pozos serían incluidas en 2026.

SLP

Redacción

Inician trabajos de bacheo y mantenimiento en más de 100 colonias.

