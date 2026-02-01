Arranca intervención urbana en colonias con rezago
Inician trabajos de bacheo y mantenimiento en más de 100 colonias.
La Junta Estatal de Caminos (JEC) y otras dependencias estatales iniciaron trabajos de mantenimiento urbano en colonias de la capital potosina con rezago histórico en infraestructura, entre ellas María Cecilia, Potosí y Providencia.
Las acciones consisten en bacheo, limpieza de calles y camellones, rehabilitación de parques, pintura, señalamiento vial y colocación de elementos de seguridad en cruces peatonales. Los trabajos se realizan de forma simultánea en más de cien colonias, con distintos frentes operando al mismo tiempo.
De manera complementaria, se llevan a cabo reparaciones de luminarias y limpieza de áreas comunes, como parte de una estrategia de atención a pendientes de mantenimiento urbano acumulado.
Anuncian intervención de 200 colonias en la zona metropolitana
Capital, Soledad y Villa de Pozos serían incluidas en 2026.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Arranca intervención urbana en colonias con rezago
Redacción
Inician trabajos de bacheo y mantenimiento en más de 100 colonias.
Albergan a indigentes por el frío
Redacción
Dan albergue y comidas a personas en situación de calle