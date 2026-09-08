logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niega Juárez alza en asesinato de policías

Presume el titular de la SSPC hasta 100 detenciones en la Huasteca

Por Rubén Pacheco

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Niega Juárez alza en asesinato de policías
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En lo que va del año se han registrado al menos seis policías estatales fallecidos por emboscadas del crimen organizado en diferentes zonas del estado, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), negó que vayan en aumento los ataques contra la Guardia Civil estatal (GCE) en la región Huasteca.

      Ataques a Guardia Civil en Huasteca: ¿qué declaró Jesús Juárez Hernández?

      Evaluó lo anterior al ser cuestionado sobre el reciente ataque de la delincuencia organizada en contra de la corporación estatal en el municipio de Ciudad Valles, que dejó como saldo un policía estatal y un civil heridos.

      Reportó que sólo en la región Huasteca, la GCE contabiliza en el último mes alrededor de 100 detenciones de personas vinculadas por el delito de narcomenudeo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Acciones de la autoridad y resultados de operativos en Huasteca

      El mando policial en la entidad atribuyó que los enfrentamientos se dan cuando se realizan persecuciones y operativos de seguridad, tal como sucedió en el municipio vallense, donde posteriormente se logró la captura de tres presuntos delincuentes.

      "Yo creo que es una reacción, derivado de todas las personas que hemos detenido por la venta y posesión de droga", manifestó Juárez Hernández.

      Aunque rechazó que las agresiones provengan de un grupo criminal específico, negó que tampoco se trata de varias células delictivas, sin embargo, se contrapunteó al referir que "pertenecen a un grupo criminal".

      "Yo creo que no ha habido tantos ataques. Más bien lo que ha habido, han sido detenciones y persecuciones dentro de los operativos coordinados que traemos", concluyó Juárez Hernández.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        A disposición del MP, policías retenidos por habitantes de Matlapa
        A disposición del MP, policías retenidos por habitantes de Matlapa

        A disposición del MP, policías retenidos por habitantes de Matlapa

        SLP

        Rubén Pacheco

        Autoridades estatales intervinieron para liberar a los oficiales y evitar un linchamiento

        Reconoce Azuara que no presentó al INAH plan de alumbrado táctico
        Reconoce Azuara que no presentó al INAH plan de alumbrado táctico

        Reconoce Azuara que no presentó al INAH plan de alumbrado táctico

        SLP

        Rolando Morales

        Se buscarán alternativas fuera de zonas protegidas, señaló

        Enviará RGC iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas
        Enviará RGC iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas

        Enviará RGC iniciativa para limitar uso de celulares en escuelas

        SLP

        Iván Edmundo Rodríguez

        "Queremos escuelas con más atención, convivencia y aprendizaje", señaló

        Deslindan a gobierno y al PVEM de agresiones a petistas
        Deslindan a gobierno y al PVEM de agresiones a petistas

        Deslindan a gobierno y al PVEM de agresiones a petistas

        SLP

        Rubén Pacheco

        Torres Sánchez declaró que tanto la administración estatal como el instituto político, promueven la "pluralidad" partidista