Niega Juárez alza en asesinato de policías

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En lo que va del año se han registrado al menos seis policías estatales fallecidos por emboscadas del crimen organizado en diferentes zonas del estado, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), negó que vayan en aumento los ataques contra la Guardia Civil estatal (GCE) en la región Huasteca.

Ataques a Guardia Civil en Huasteca: ¿qué declaró Jesús Juárez Hernández?

Evaluó lo anterior al ser cuestionado sobre el reciente ataque de la delincuencia organizada en contra de la corporación estatal en el municipio de Ciudad Valles, que dejó como saldo un policía estatal y un civil heridos.

Reportó que sólo en la región Huasteca, la GCE contabiliza en el último mes alrededor de 100 detenciones de personas vinculadas por el delito de narcomenudeo.

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Acciones de la autoridad y resultados de operativos en Huasteca

El mando policial en la entidad atribuyó que los enfrentamientos se dan cuando se realizan persecuciones y operativos de seguridad, tal como sucedió en el municipio vallense, donde posteriormente se logró la captura de tres presuntos delincuentes.

"Yo creo que es una reacción, derivado de todas las personas que hemos detenido por la venta y posesión de droga", manifestó Juárez Hernández.

Aunque rechazó que las agresiones provengan de un grupo criminal específico, negó que tampoco se trata de varias células delictivas, sin embargo, se contrapunteó al referir que "pertenecen a un grupo criminal".

"Yo creo que no ha habido tantos ataques. Más bien lo que ha habido, han sido detenciones y persecuciones dentro de los operativos coordinados que traemos", concluyó Juárez Hernández.