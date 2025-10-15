logo pulso
Atienden jauría de 30 perros en la colonia Las Flores

Bienestar Animal Municipal realiza un diagnóstico integral

Por Rolando Morales

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Atienden jauría de 30 perros en la colonia Las Flores

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Maritza Jenith Vázquez, informó que en la colonia, Las Flores se detectó una jauría de aproximadamente 30 perros, situación que ya es atendida por el área de Bienestar Animal Municipal, con un diagnóstico integral. 

Explicó que el fenómeno forma parte de una problemática mayor, pues se estima que en toda la ciudad existen cerca de 400 mil perros y gatos en situación de calle, una cantidad que el municipio considera difícil de atender en su totalidad.

Vázquez señaló que, ante reportes como el de Las Flores, el gobierno capitalino coordina acciones con las Juntas de Participación Ciudadana para realizar primero pláticas sobre bienestar animal y tenencia responsable. Posteriormente se organizan campañas antirrábicas y jornadas de esterilización, con el objetivo de controlar la población y reducir riesgos sanitarios.

La regidora explicó que la permanencia de manadas en ciertas zonas suele deberse a que los vecinos las alimentan, lo que genera una corresponsabilidad en su cuidado, salud y control. Añadió que cuando existen reportes de agresiones, el Centro de Control de Rabia interviene conforme lo marca la Ley de Salud del Estado.

Actualmente, el Centro Integral de Bienestar Animal del Ayuntamiento alberga a 120 animales resguardados, en su mayoría víctimas de maltrato o abandono, y opera a su máxima capacidad.

Vázquez destacó que las zonas con mayor concentración de animales callejeros se ubican en la periferia de la ciudad, particularmente en la delegación La Pila,donde el abandono de mascotas sin esterilizar es una práctica frecuente que agrava la sobrepoblación.

