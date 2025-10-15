Amenaza con huelga el Servicio Pan Americano

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del próximo 4 de noviembre estaría en riesgo la distribución de dinero en más de 14 mil cajeros del país ante el emplazamiento a huelga de trabajadores del sindicato de traslado de valores de la empresa Servicio Pan Americano de Protección Brink’s.

Dirigentes y agremiados del Sindicato de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad, Mensajería y Servicios, informaron que el procedimiento se inició en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México.

Alfonso Godínez Pichardo, dirigente de dicho sindicato, denunció las malas condiciones laborales y ante la falta de acuerdos en la revisión de dos contratos colectivos de trabajo mantienen el emplazamiento a huelga por dos contratos colectivos, uno para trabajadores de la Ciudad de México y zona metropolitana, en el que piden un aumento del 15% al salario y prestaciones; y otro para trabajadores del interior de la República.

Dicha empresa moviliza 60% del flujo de efectivo en el país, con la intervención en 14 mil cajeros automáticos y un promedio de 2,500 clientes, como tiendas de conveniencia, de autoservicio, escuelas y bancos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí