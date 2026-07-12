UASLP abre proceso de reacomodo para aspirantes no admitidos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través de la Secretaría de Servicios Escolares (SSE), informó que las y los aspirantes que no obtuvieron un lugar en la carrera de su elección durante el Proceso de Admisión 2026 podrán participar en el proceso de reacomodo para ingresar a programas académicos que aún cuentan con espacios disponibles, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El proceso se llevará a cabo del 13 al 17 de julio. Durante ese periodo, las personas interesadas deberán atender las actividades y requisitos definidos por cada entidad académica participante. La Secretaría de Servicios Escolares recordó que cada aspirante podrá elegir únicamente una opción de reacomodo.

Entre las opciones disponibles se encuentra la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste (CARAO), campus Salinas, con espacios en las licenciaturas en Administración e Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Tecnologías Computacionales y la Licenciatura en Administración de Tecnologías Empresariales, en modalidad mixta. Las entrevistas se realizarán del 13 al 17 de julio, previa cita, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

La Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FCSyH) abrió espacios para las licenciaturas en Lengua y Literatura Hispanoamericanas, Antropología, Arqueología, Filosofía, Geografía e Historia. Las personas interesadas deberán asistir a una reunión informativa el 13 de julio a las 12:00 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Facultad de Ciencias de la Información (FCI) ofrece lugares en la Licenciatura en Archivística y Ciberseguridad Documental. Las charlas informativas se realizarán los días 13 y 14 de julio a las 9:00 horas. Para participar será necesario presentar el resultado del examen de admisión y la documentación correspondiente.

Por su parte, la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) abrió el proceso de reacomodo para aspirantes que solicitaron ingreso a la Licenciatura en Producción Audiovisual Multiplataforma y no fueron admitidos, con la posibilidad de incorporarse a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Los interesados deberán presentarse el 15 de julio a las 10:00 horas con su resultado de admisión impreso y sus datos de contacto.

La Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano, campus Matehuala, también dispone de espacios en algunos de sus programas educativos. Las solicitudes deberán enviarse, a más tardar el 17 de julio, al correo secretario.escolar@cra.uaslp.mx, con el asunto "Solicitud de reacomodo" y anexando el resultado del examen de admisión.

La información sobre requisitos, fechas y procedimientos específicos para cada opción de reacomodo puede consultarse en los sitios oficiales de las entidades académicas participantes y de la Secretaría de Servicios Escolares.