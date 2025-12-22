logo pulso
Aumenta la cifra de desaparecidos

La entidad no destaca a nivel nacional en el indicador, pero van en aumento los casos

Por Samuel Moreno

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
La desaparición de personas se ha consolidado como una de las problemáticas sociales más sensibles y persistentes en México, con impactos directos en la seguridad, la procuración de justicia y el tejido social.

Aunque durante años el fenómeno se ha asociado principalmente con entidades de alta incidencia delictiva, en los últimos periodos estados como San Luis Potosí han comenzado a mostrar un incremento sostenido de casos, lo que ha generado preocupación entre autoridades, especialistas y colectivos ciudadanos.

A pesar de la falta de claridad en algunas cifras oficiales locales, registros federales y datos de organizaciones civiles confirman que San Luis Potosí acumula más de mil personas desaparecidas en un solo año, una cifra que coloca a la entidad en un nivel preocupante dentro del contexto nacional.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México se superan actualmente las 125 mil personas sin localizar, con la mayor concentración de casos en entidades como Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y la Ciudad de México.

Aunque San Luis Potosí no se ubica entre los primeros lugares, la tendencia al alza mantiene encendidas las alertas.

