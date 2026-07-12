Aumentan casos de sarampión en SLP
En el primer semestre del 2026, el estado acumuló 11 casos: DGE
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En poco más del primer semestre del 2026, San Luis Potosí acumula 11 casos confirmados de población contagiada con sarampión, de acuerdo a información de la situación epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación.
Esta cifra representa un incremento de cuatro personas infectadas, en comparación con el mismo periodo del año pasado, donde la entidad potosina acumuló siete confirmaciones.
Es decir, un incremento anual del 57 por ciento, complementan cifras del boletín elaborado por la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud federal.
Los últimos tres casos atendidos corresponden a residentes de San Luis Potosí y 14 infectados con el genotipo D8 y linaje MVs/Ontario.CAN/47.24.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Precisó que los 18 pacientes infectados fueron detectados mediante pruebas de laboratorio reacción en cadena a la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés).
Destacó que el territorio potosino no registra defunciones vinculadas a esta enfermedad. Precisó que este genotipo se ha identificado en Chihuahua y su circulación se ha mantenido en las demás entidades con casos confirmados.
"Es de importancia, destacar que, de acuerdo con el análisis en la base de datos MeaNS 2, el Distinct Seq ID 9171 es el mismo que se identificó en algunos de los casos de sarampión de Texas,2025", subrayó.
no te pierdas estas noticias
Nava Palacios, nuevo presidente de Somos MX en SLP
Ana Paula Vázquez
En su intervención también señaló que algunos integrantes del movimiento intentaron persuadirlo para que desistiera
Proponen freno a cuatrimotos en áreas protegidas
Pulso Online
Una iniciativa plantea rutas autorizadas, registro de prestadores y sanciones por daños ambientales
Buscan ampliar certificación de policías municipales
Pulso Online
El CECCE acordó con Villa de Reyes dar seguimiento a las evaluaciones de control de confianza de sus agentes