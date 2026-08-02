Se encarece la fruta en la entidad potosina
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes registra el alza
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Llevar fruta a la mesa se ha vuelto más costoso para las familias potosinas. Entre julio de 2025 y agosto de 2026, productos como plátano, manzana, cítricos y frutas de temporada han enfrentado variaciones de precio asociadas principalmente a la disponibilidad de cosechas, condiciones climáticas y costos de traslado.
Variación en precios de frutas y factores asociados
El comportamiento se suma al incremento general en el costo de los alimentos. De acuerdo con monitoreos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y referencias de indicadores del INEGI, el costo de la canasta alimentaria en San Luis Potosí superó en 2026 los 2 mil 100 pesos, alrededor de 6.8 por ciento más que el nivel registrado a mediados de 2025.
En los mercados y la Central de Abastos potosina, el comportamiento no ha sido uniforme. El plátano y la manzana se han mantenido entre los productos con variaciones más moderadas, mientras que el limón, naranja y mango han presentado movimientos más marcados, particularmente durante periodos de menor disponibilidad y fuera de temporada.
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Impacto en el gasto familiar y precios de frutas de mayor costo
Las frutas consideradas de mayor costo, como uva y fresa, además del melón en determinados periodos, han registrado repuntes superiores al 10 y hasta 15 por ciento en momentos de transición entre cosechas o cuando aumenta la demanda. A ello se suman los gastos de transporte y distribución que terminan reflejándose en el precio final para el consumidor.
Así, preparar una ensalada o un coctel de frutas para una familia potosina puede representar actualmente entre 7 y 12 por ciento más gasto que hace poco más de un año, dependiendo de los productos elegidos.
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