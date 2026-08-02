logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se encarece la fruta en la entidad potosina

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes registra el alza

Por Samuel Moreno

Agosto 02, 2026 03:00 a.m.
A
Se encarece la fruta en la entidad potosina
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Llevar fruta a la mesa se ha vuelto más costoso para las familias potosinas. Entre julio de 2025 y agosto de 2026, productos como plátano, manzana, cítricos y frutas de temporada han enfrentado variaciones de precio asociadas principalmente a la disponibilidad de cosechas, condiciones climáticas y costos de traslado.

      Variación en precios de frutas y factores asociados

      El comportamiento se suma al incremento general en el costo de los alimentos. De acuerdo con monitoreos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y referencias de indicadores del INEGI, el costo de la canasta alimentaria en San Luis Potosí superó en 2026 los 2 mil 100 pesos, alrededor de 6.8 por ciento más que el nivel registrado a mediados de 2025.

      En los mercados y la Central de Abastos potosina, el comportamiento no ha sido uniforme. El plátano y la manzana se han mantenido entre los productos con variaciones más moderadas, mientras que el limón, naranja y mango han presentado movimientos más marcados, particularmente durante periodos de menor disponibilidad y fuera de temporada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Impacto en el gasto familiar y precios de frutas de mayor costo

      Las frutas consideradas de mayor costo, como uva y fresa, además del melón en determinados periodos, han registrado repuntes superiores al 10 y hasta 15 por ciento en momentos de transición entre cosechas o cuando aumenta la demanda. A ello se suman los gastos de transporte y distribución que terminan reflejándose en el precio final para el consumidor.

      Así, preparar una ensalada o un coctel de frutas para una familia potosina puede representar actualmente entre 7 y 12 por ciento más gasto que hace poco más de un año, dependiendo de los productos elegidos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        INEGI registra cuatro escuelas militarizadas en SLP
        INEGI registra cuatro escuelas militarizadas en SLP

        INEGI registra cuatro escuelas militarizadas en SLP

        SLP

        Samuel Moreno

        La SEP ordenó poner fin a este modelo educativo para el ciclo escolar 2026-2027

        Cabildo aprueba protocolo para atender casos de violencia laboral
        Cabildo aprueba protocolo para atender casos de violencia laboral

        Cabildo aprueba protocolo para atender casos de violencia laboral

        SLP

        Rolando Morales

        El protocolo busca definir procedimientos claros para atender denuncias de acoso y hostigamiento

        Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas
        Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas

        Fiscalía y policías, insuficientes para proteger mujeres víctimas

        SLP

        Rubén Pacheco

        La ONG Otra Oportunidad A.C. ofrece talleres de capacitación y apoyo emocional para mujeres víctimas de violencia en San Luis Potosí.

        Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC
        Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC

        Circulan por Chapultepec a velocidades de hasta 140k/h: SSPC

        SLP

        Rolando Morales

        Villa Gutiérrez defendió la colocación de "lomos de toro" y las obras para cruces seguros de peatones