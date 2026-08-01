Cabildo aprueba protocolo para atender casos de violencia laboral
El protocolo busca definir procedimientos claros para atender denuncias de acoso y hostigamiento
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El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad el Protocolo para Prevenir, Atender y Canalizar los Casos de Violencia Laboral, con el que se busca contar con procedimientos definidos para la atención de denuncias relacionadas con acoso, hostigamiento y otras conductas que puedan presentarse dentro de la administración municipal.
Al presentar el dictamen, la regidora Magdalena Cisneros Jiménez señaló que la creación de este mecanismo responde a la necesidad de reconocer que la violencia en los centros de trabajo existe y que las instituciones deben contar con herramientas para atenderla.
La edil explicó que el documento fue elaborado durante varios meses con la participación de distintas áreas del Ayuntamiento, así como especialistas y miembros del Cabildo, con el propósito de establecer una ruta de actuación ante posibles casos de violencia laboral.
Durante su intervención, sostuvo que el protocolo no implica sanciones automáticas ni prejuzga a las personas involucradas en una denuncia, sino que establece mecanismos para recibir, atender y canalizar los casos bajo criterios de imparcialidad y respeto a los derechos de las partes.
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Se elaborará un protocolo para atender y sancionarla: Cisneros Jiménez
Cisneros Jiménez consideró que uno de los principales problemas es la falta de procedimientos claros para quienes enfrentan situaciones de violencia en el entorno laboral, por lo que defendió la necesidad de contar con una vía institucional para dar seguimiento a este tipo de casos.
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